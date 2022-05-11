اخبار الخليج – «الجودة» و«بيبا» تعقدان ورشة تعريفية حول إعداد القائد الكوتش لمنتسبي الجودة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع معهد الإدارة العامة «بيبا»، ورشة تعريفية – عن بُعد – حول برنامج «إعداد القائد الكوتش»، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طارق محمد السندي، وعدد من مسئولي الهيئة ومنتسبيها المشاركين في البرنامج، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، والتي تحدثت فيها مدير إدارة التقييم بمعهد الإدارة العامة الأستاذة غادة شناعة، بمشاركة الأستاذة نجم سالمين، القائم بأعمال المدير العام لمعهد الإدارة العامة «بيبا»، مدير إدارة التعلم والتطوير بمعهد الإدارة العامة.

خلال الورشة التعريفية، تناولت الأستاذة شناعة عددًا من المحاور التي عرَّفت – من خلالها – المشاركين على أهم أهداف البرنامج، والمهارات التي يسعى لإكسابها لمنتسبيه، كما شددت على أهمية البرنامج في صقل المهارات، وتطويرها، وخلق بيئة عمل محفزة في المؤسسات الحكومية.

علمًا أنَّ مشروعَ الاستثمار في الموظف هو المشروعُ الفائز في مسابقة: «مقترح لتعزيز دور الهيئة في تفعيل الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة ومستجداتها»، التي أطلقتها لجنة تكافؤ الفرص بالهيئة، والتي جاءت بناء على فوز هيئة جودة التعليم والتد