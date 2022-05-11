محمد بن مسعود - الدمام - عرضت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” إستراتيجيتها للنمو ضمن أعمال المؤتمر الدولي “إندابا 2022” والمقام في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا. وقدّم الرئيس التنفيذي لمعادن روبرت ويلت، عرضاً خلال المؤتمر استعرض فيه الأهداف الإستراتيجية لنمو الشركة، متطرقاً الفرص المتعددة للشراكات والإمكانات الهائلة للنظام البيئي للتعدين السعودي. وتناول ويلت خلال كلمته إلى التقدم الكبير في تحقيق أهداف النمو الطموحة لمعادن، وتعزيز مكانتها كشركة سعودية رائدة في مجال التعدين بحضور عالمي، كذلك إسهاماته في رؤية المملكة 2030. وقال الرئيس التنفيذي لمعادن: تركيزنا يتمثل في زيادة قدراتنا الإنتاجية في سلاسل القيمة، وسنواصل استثمارنا في الاستكشاف، حيث تقدّر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو 1.3 تريليون دولار، وسيكون هدفنا خلال السنوات المقبلة تحويل تلك المواد الخام إلى قيمة للمملكة وأحد رواد التعدين في العالم. وأضاف: سنبحث عن شركاء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا في الاستكشاف والتقنية والابتكار والاستدامة. ونتطلع إلى العمل بشمولية مع النظام البيئي للتعدين وبناء شراكات إستراتيجية تعود بالمنفعة. يذكر أن معادن تعمل على تجسيد نموذج محتذى به في جميع جوانب الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، متوافقة مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء وعبر شراكات ذات قيمة مضافة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس معادن: الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة تقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.