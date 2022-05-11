إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخدر و24.8 كيلو جراماً من الحشيش

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد النجيدي، أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.