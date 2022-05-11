أمانة عسير تتيح تقديم مقترحات المرافق العامة و ملحقاتها

تواصل أمانة عسير جهودها لرفع جودة الحياة في المنطقة ، حيث أصبح بإمكان المواطنين و المقيمين تقديم مقترحاتهم لطلب المرافق العامة و ملحقاتها ، و التي تشمل : حديقة أو ممشى أو رصيف أو عمود إنارة بالإضافة إلى العديد من المرافق البلدية الأخرى التي تساهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

وأوضحت أمانة عسير بأن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليا ، مثل إصلاح تشققات الشوراع ووجود أعمدة إنارة لا تعمل و غيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة صور و أرسل و ذلك عبر تطبيق بلدي .

و بدورها تسعى أمانة عسير إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستوى المأمول الذي يتطلع إليه المواطن و المقيم ، كون ذلك يساهم بشكل رئيس في رفع معدل جودة حياة الفرد في المنطقة و زيادة فاعلية إشراك أفراد المجتمع خلال مساهمتهم في الخدمات التي تقدمها الأمانة .

الجدير بالذكر فإنه يمكن الاستفادة من خدمة " طلب خدمة بلدية " بتقديم المقترحات عبر منصة و تطبيق بلدي .