أمانة عسير تتيح تقديم مقترحات المرافق العامة و ملحقاتها

وأوضحت أمانة عسير بأن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليا ، مثل إصلاح تشققات الشوراع ووجود أعمدة إنارة لا تعمل و غيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة صور و أرسل و ذلك عبر تطبيق بلدي .
و بدورها تسعى أمانة عسير إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستوى المأمول الذي يتطلع إليه المواطن و المقيم ، كون ذلك يساهم بشكل رئيس في رفع معدل جودة حياة الفرد في المنطقة و زيادة فاعلية إشراك أفراد المجتمع خلال مساهمتهم في الخدمات التي تقدمها الأمانة .
الجدير بالذكر فإنه يمكن الاستفادة من خدمة " طلب خدمة بلدية " بتقديم المقترحات عبر منصة و تطبيق بلدي .
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