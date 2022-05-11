شكرا لقرائتكم خبر عن «رافد» تستعرض جهودها أثناء جائحة كورونا بمؤتمر التعليم الدولي 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نقل ما يزيد عن 48 ألف مواطن خلال الجائحة عبر أكثر من 4700 رحلة

استعرضت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- جهودها أثناء جائحة كورونا، في ورشة عمل بعنوان "النقل المدرسي في ظل أزمة جائحة كورونا"، ضمن أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم2022 ، المُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح مدير إدارة الأداء بالشركة ساري العنزي في ورشة العمل إسهام الشركة في مبادرة "عودة آمنة"، حيث سخرت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية والتقنية بجميع مناطق المملكة لنقل المواطنين العائدين من الخارج من المنافذ إلى مقرات سكنهم حيث تم نقل ما يزيد عن 48 ألف مواطن خلال الجائحة عبر أكثر من 4700 رحلة، وضمان توفير خدمة نقل آمنة ومريحة.

وبيّن العنزي حرص الشركة على تطبيق كل اشتراطات الإجراءات الاحترازية التي أقرتها هيئة الصحة العامة في خدمة النقل المدرسي، بعد العودة الحضورية لطلبة المدارس، كتعقيم الحافلات وتهويتها أثناء تقديم الخدمة، والحرص على تنظيف الأسطح باستمرار، والالتزام بالتباعد، بجانب توفير كمامات ومعقمات داخل الحافلة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات على السائقين والمستفيدين والتأكد من اكتمال الجرعات التنشيطية وتحديث حالتهم في توكلنا، وتدريب وتأهيل السائقين على كافة الاحترازات وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلة.