شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء تطبيق «مقياس الميول» بالمراحل الثانوية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تطبيق مقياس الميول على مستوى الصف الأول الثانوي اعتباراً من الأسبوع المقبل

• المقياس يساعد الطلاب والطالبات في اختيار المسار التعليمي المناسب

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كشف المشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بوزارة التعليم الدكتور إبراهيم الحميدان عن البدء بتطبيق "مقياس الميول" لتحديد ميول الطلاب المهنية بالمراحل الثانوية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور الحميدان في تصريح اعلامي على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 7 - 10 شوال 1443هـ (8 - 11 مايو 2022)، سيطبق على مستوى الصف الأول الثانوي مقياس ميول اعتباراً من الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه لمساعدة الطلاب والطالبات في اختيار المسار التعليمي المناسب لهم والذي يبنى عليه مسارهم الوظيفي "المهني".

وأضاف بأن الوزارة ستقدم للطلاب والطالبات تقرير متكامل من عشر صفحات في التعرف على ميولهم المهنية وتحديد المسار التعليمي والمهني المناسب لهم يشمل معلومات عن صفاتهم وتوجهاتهم والجامعة والتخصص المناسبة لهم لافتاً أن مقياس الميول المهنية يهدف لمساعدة المستفيد في تعرفه على ميوله المهنية مما يسهل عليه اختيار التخصص الدراسي والمهني له في المستقبل.

يذكر أن مقياس الميول المهنية يستهدف الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية والجامعة، ويهدف إلى المساعدة في توجيه وإرشاد الطلاب في الثانوية العامة، وطالبي العمل لبيئة العمل الملائمة والمناسبة لهم بما يتوافق مع ميولهم الشخصية واستعداداتهم العقلية، والمساهمة بشكل فعَّال في عدم إهدار الطاقات البشرية والمادية في وطننا الغالي.