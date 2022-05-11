محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬أرباح‭ ‬‮ «دلمون‭ ‬للدواجن‮» ‬الفصلية‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقها‭ ‬لـ273‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أرباح‭ ‬صافية

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬أرباح‭ ‬‮ «دلمون‭ ‬للدواجن‮» ‬الفصلية‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬بتحقيقها‭ ‬لـ273‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أرباح‭ ‬صافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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