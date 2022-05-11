شركة «الابداع» للتمويل متناهي الصغر تمدد «قرض رمضان» حتى 15 الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «الابداع» للتمويل متناهي الصغر – البحرين عن تمديد فترة التقدم للحصول على «قرض رمضان» حتى 15 مايو الجاري، وذلك تلبية لمزيد من طلبات البحرينيين ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع المنزلية والناشئة في الحصول على تمويل سريع وميسر لدعم وتنمية مشروعاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور خالد وليد الغزاوي إن «قرض رمضان» حظي هذا العام بإقبال جيد من شريحة واسعة من البحرينيين، وأضاف «عند عزمنا إغلاق القرض مع نهاية شهر رمضان الفضيل وجدنا أن المزيد من المقترضين عملاء الشركة الذين أغلقوا قروضهم السابقة أو مقترضين جدد لا زالوا يرسلون طلبات بغرض الحصول عليه، لذلك قررنا تمديد فترة التقدم له حتى يوم الأحد القادم الذي يصادف 15 الجاري».

وأشار الدكتور الغزاوي إلى أن الإقبال على هذا القرض دليل نجاح شركة الإبداع في تقديم منتجات مالية تلبي احتياجات شريحة واسعة من البحرينيين من جهة، وقوة الملاءة المالية للشركة وجاذبيته وقدرته على إدارة القروض من جهة أخرى، وأوضح أن «قرض رمضان» يأتي في سياق حزمة «القروض الموسمية» التي تقدمها شركة الإبداع، إضافة إلى قروض أخرى مثل القرض المدرسي وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه القروض تسهم في تحقيق الأهداف العليا للـ «الابداع» في مساعدة المزيد من البحرينيين على إطلاق وتنمية مشروعاتهم وتوفير مصادر دخل وفرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية البحرين 2030، وقال «نحن في شركة الإبداع جزء من المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين، ولا بد من أن نواكب التطور الذي تشهده هذه المنظومة، وأن نكون روادا في مجال عملنا على تقديم قروض متناهية الصغر لدعم النمو الاقتصادي».

يشار إلى أنه إضافة إلى «قرض رمضان» تقدم شركة الابداع عددا من المنتجات التمويلية الأخرى، من بينها قرض سيدتي المخصص للمرأة المنتجة والعاملة من المنزل، وقرض الإبداع لدعم المشاريع المنزلية للرجال، وقرض الأمل المخصص لأصحاب المشاريع التجارية أو الصناعية أو الخدمية، وقرض التميز للمشاريع التي تمتلك سجلات تجارية.