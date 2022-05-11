القوات الروسية تترك قواعدها في سوريا وتسلمها للحرس الثوري الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض ذكرت صحيفة “موسكو تايمز” أن روسيا بدأت في سحب قواتها من سوريا، والتوجه إلى 3 مطارات قبل الانتقال للجبهة الأوكرانية.

وقالت بأن القواعد الجوية الروسية، التي سيتم إخلاؤها بانسحاب هذه القوات، ستسلم إلى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة “إسرائيل تايمز”، أن الخبير في قضايا الشرق الأوسط إيهود يعري تحدث للقناة 12 الإسرائيلية محذرا من أنه بدون النفوذ الروسي في دمشق ووجود القوات البرية الروسية في سوريا، يمكن لطهران بسهولة إرسال وحداتها إلى سوريا وأن إيران سيكون لديها سيطرة أكبر على نظام الأسد”.

وتزامن خبر نقل المزيد من القواعد في سوريا إلى الحرس الثوري وحزب الله اللبناني مع الزيارة المفاجئة لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين.

وتعتبر موسكو حليفا قويا لدمشق حيث دعمت الروس قوات النظام السوري بضربات جوية ضد معارضي النظام خلال الحرب الأهلية السورية عام 2015.

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