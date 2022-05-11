أمانة جازان تتيح تقديم مقترحات المرافق العامة وملحقاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

بدأت أمانة منطقة جازان اليوم ، في تلقي مقترحات المواطنين والمقيمين لطلب المرافق العامة وملحقاتها عبر خدمة “طلب خدمة بلدية ” في منصة وتطبيق بلدي ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لرفع جودة الحياة بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن طلب الخدمة البلدية يشمل طلب حديقة، أو ممشى، أو رصيف، أو عمود إنارة, إضافة إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تساهم في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأشارت إلى أن الخدمة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليًا، كإصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل ، وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل) وذلك عبر تطبيق بلدي ، مؤكدة سعيها لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستوى المأمول الذي يتطلع إليه المواطن والمقيم.