أمانة منطقة تبوك تتیح تقديم مقترحات المرافق العامة وملحقاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
تواصل أمانة منطقة تبوك، جهودها لرفع جودة الحیاة في منطقة تبوك، حیث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم لطلب المرافق العامة وملحقاتها، وتشمل: حديقة، أو ممشى، أو رصيفاً، أو عمود إنارة، بالإضافة إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تسهم في تحسین المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حالًّیا، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل وغیرھا من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة (صور وأرسل)، وذلك عبر تطبيق بلدي.
وتسعى أمانة المنطقة إلى أھمیة رفع جودة الخدمات المقدمة للمستوى المأمول الذي یتطلع إلیه المواطن والمقيم، كون ذلك یسھم بشكل رئیس في رفع معدل جودة حیاة الفرد في منطقة تبوك، وزيادة فاعلیة إشراك أفراد المجتمع خلال إسهامهم في الخدمات التي تقّدمھا أمانة منطقة تبوك.
يُذكر أنه یُمكن الاستفادة من خدمة “طلب خدمة بلدية” بتقديم المقترحات عبر منصة وتطبيق بلدي.
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