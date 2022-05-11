تعليم الشرقية تنظم ورشة عمل بعنوان “الدراسة التقويمية لنظام المسارات”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اليوم، ورشة عمل بعنوان “الدراسة التقويمية لنظام المسارات”، بمشاركة نحو 44 متدربة، وذلك بمقر ابتدائية الأمير فيصل بن فهد بمكتب تعليم غرب الدمام.
وتستهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتقدمها مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية هيفاء بنت عبدالله بن خميس، المشرفات التربويات، ومديرات ووكيلات المدارس، والمعلمات والطالبات والمرشدات الأكاديميات، ووليات الأمر وجانب من المهتمين بالتعليم.
وأكدت إدارة التعليم على أهمية استثمار التجارب والمعطيات في تحقيق الأدوار التكاملية نحو تطوير الممارسات التعليمية، ومواكبة المستجدات الحديثة لتحقيق التطور المنشود والمستدام، داعيةً للخروج بخلاصة إيجابية في صناعة القرار الإيجابي على مستوى الورش المنفذة في ظل مشاركة تفاعلية من الفئات ذات العلاقة على وجهٍ عام والطلاب وأولياء الأمور على وجه الخصوص بصفتهم شريك إستراتيجي، وأهمية إثراء التجارب التعليمية وبلورة الأفكار نحو تطور تعليمي مستدام، من خلال التعرف على أفضل الممارسات العالمية في التعليم الثانوي وفقاً لما تمليه السياسات التعليمية الحديثة.
وتناولت الورشة وسائل التعرف على نظام مسارات المرحلة الثانوية بالمملكة والجهود المبذولة لتحقيق جودته، واكتشاف أبرز نقاط القوة والضعف في الأداء في السنة الدراسية الأولى، واستثمار الفرصة الممكنة وتخطي التحديات لتطوير الأداء.
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