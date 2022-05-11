اعتقال جماعي للأسر والأطفال في الأهواز جنوب غربي إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أشارت تقارير من الأحواز العربية إلى استمرار الأجواء الأمنية في الأحواز المحتلة جنوب غربي إيران، وانقطاع إنترنت الهواتف المحمولة لليوم الثالث على التوالي، واعتقال عدد من المواطنين.

وأعلنت التقارير أن انقطاع خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة لليوم الثالث على التوالي مستمر في معظم مدن محافظة خوزستان، بما في ذلك الخفاجية الأحواز والحميدية والفلاحية، وذلك عقب مخاوف المسؤولين من اندلاع احتجاجات شعبية على الغلاء الجامح في إيران.

وأفادت التقارير أن سلطات الاحتلال الإيراني قامت باعتقال جماعي وأسري لعشرات الأشخاص بينهم أطفال في الأحواز، كما تم تهديد أسر بعض النشطاء السياسيين والمدنيين الذين يعيشون في الخارج، بالاعتقال لمنع نشر الخبر على وسائل الإعلام.