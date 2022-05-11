اخبار دوليه – إصابة الصحفي علي السمودي بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة مراسل صحيفة «القدس» الفلسطينية علي السمودي جراء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء. وقالت الوزارة إن السمودي، أصيب برصاصة حية في الظهر ووضعه مستقر. وذكرت صحيفة «القدس» أن مراسلها كان أثناء تغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين برفقة مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة « التي أصيبت برصاص حية في الرأس وتوفيت بعد فترة قصيرة متأثرة بجراحها.

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