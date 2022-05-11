شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين اغتيال الاحتلال للصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مطالب لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ان ذلك يشكل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية ويستدعي التحقيق الفوري والمحاسبة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية أبو عاقلة أثناء قيامها بواجبها الصحفي في طريقها لنقل الوقائع وتوثيق الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والإعلام، وضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، والتغطية على انتهاكاتها اليومية، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، ودعت المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.