محمد بن مسعود - الدمام - قضت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما)، صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.
وكانت شيرين من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وطيلة ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وعملت شيرين في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو وانتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة حتى مقتلها.
ولدت شيرين عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك الأردنية.
وتعود أصول الراحلة إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس، وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا.
ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.
أخبار قد تهمك
وبعد رحيلها، تداول صحافيون فلسطينيون منشورا لشيرين خلال زيارتها لمصر العام الماضي، حيث كتبت: “ما في جمالك يا مصر”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة.. مسيرة إعلامية حافلة اغتالها الرصاص الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.