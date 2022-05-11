شاهد: لحظة إعلان وفاة الصحفية “شيرين أبو عاقلة ” في المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو لحظة إعلان مقتل الصحفية “شيرين أبو عاقلة” في المستشفى، بعد تغطيتها لاقتحام مخيم جنين. وأظهر الفيديو جثة الصحفية شيرين أبو عاقلة، بالكفن، وحولها مجموعة من أصدقائها يترحمون عليها. ولحقت شيرين أبو عاقلة إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين. أخبار قد تهمك

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