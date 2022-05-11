تعرّف على آخر رسالة صحافية لشيرين أبو عاقلة قبل اغتيالها برصاص الاحتلال الصهيوني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

نشرت العديد من الوسائل الإعلامية، اليوم الأربعاء، آخر رسالة صحافية لشيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة الإعلامية في فلسطين.

وأفادت شيرين قناة الجزيرة بآخر رسالة لها قبل مقتلها بنحو ساعة، وجاء فيها أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتحاصر منزلًا في حي الجابريات”.

ونقل مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، عن شهود عيان، أن عملية إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على شيرين أبو عاقلة كانت متعمدة، وأن الرصاصة أصابتها أسفل الأذن في منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها، وتوفيت بعد دقائق.

ودانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين بشدة، اليوم الأربعاء، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ودعت إلى إجراء تحقيق فوري.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن صدمتها من مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وقالت “وعرب عن أعمق تعازينا لأسرتها وندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة”.

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ودعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى “إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين عن قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة”.