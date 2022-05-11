محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
نشرت العديد من الوسائل الإعلامية، اليوم الأربعاء، آخر رسالة صحافية لشيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة الإعلامية في فلسطين.
وأفادت شيرين قناة الجزيرة بآخر رسالة لها قبل مقتلها بنحو ساعة، وجاء فيها أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين وتحاصر منزلًا في حي الجابريات”.
ونقل مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، عن شهود عيان، أن عملية إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على شيرين أبو عاقلة كانت متعمدة، وأن الرصاصة أصابتها أسفل الأذن في منطقة لا تغطيها الخوذة التي كانت ترتديها، وتوفيت بعد دقائق.
ودانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين بشدة، اليوم الأربعاء، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ودعت إلى إجراء تحقيق فوري.
وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن صدمتها من مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وقالت “وعرب عن أعمق تعازينا لأسرتها وندعو إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة”.
أخبار قد تهمك
ودعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى “إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين عن قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على آخر رسالة صحافية لشيرين أبو عاقلة قبل اغتيالها برصاص الاحتلال الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.