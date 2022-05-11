جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام تنظم يوم البحث الطلابي الـ11

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، في بهو مجمع الكليات الصحية بالجامعة “يوم البحث الطلابي الحادي عشر” بحضور عميد الكلية الدكتور قاسم المعيدي، والمشرف على يوم البحث الدكتور عامر العمر.

وأوضح الدكتور المعيدي، أن يوم البحث استعرض مجموعة من الملصقات العلمية ليتم تقييمها من قبل أعضاء هيئة التدريس وذوي الاختصاص في الكلية، عاداً هذا النشاط من أهم الأنشطة التي تختص بالبحث العلمي على مستوى الكلية ليؤكد حرصها على أهمية تعزيز مفهوم البحث لدى الطلاب والطالبات.

فيما بيّن الدكتور العمر أن يوم البحث الطلابي يقام سنوياً ولمدة يوم واحد يتنافس فيه الطلاب والطالبات بعرض انتاجهم البحثي للسنة الدراسية، سواء بحوث الطلاب أو بالمشاركة مع أعضاء هيئة التدريس، حيث بلغ عدد الأبحاث المشاركة 40 بحثاً في عدد من المجالات بمشاركة جميع أقسام الكلية أُختير منها 20 بحثاً، كما يُقدم خلاله عرضاً مرئياً للعلاج الطبيعي وقسم للمختبرات الإكلينيكية، وكل طالب دراسات عليا يعطي نبذة عن عمله وماذا يريد وماهي النتائج التي حصل عليها، وهذه الممارسة عالمية يتبادل خلالها طلاب الدراسات العليا الخبرات ويستفيدون من تجارب بعض.

وأشار إلى أن الكلية أعدّت مسابقة وجوائز تُقسم على الفائزين من طلاب درجتي البكالوريوس أو الدراسات العليا بإجمالي قيمة 8 آلاف ريال للمراكز الثلاث الأولى، للتشجيع للمشاركة والإبداع، ويُقيّم كل هذه المشاركات لجنة تقييم من أعضاء هيئة تدريس من كلية العلوم الطبية التطبيقية ومن كلية الطب وكلية الصيدلة الإكلينيكية وكلية الصحة العامة والتمريض، لافتاً إلى أن جميع الملصقات الموجودة ذات جودة علميّة عالية وقابلة للنشر في مجلات علمية عالمية ومحلية، منوهاً بالحس البحثي والعلمي للمشاركين وتعزيز الثقة بهم سيُنتج المزيد من الأبحاث.