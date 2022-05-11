شاهد: لحظة مقتل الصحفية “شيرين أبو عاقلة” خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو لحظة مقتل الصحفية “شيرين أبو عاقلة ” في أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين. وأظهر الفيديو أحد الشباب يحمل جثمان شيرين أبو عاقلة، بينما كانت ترتدي سترة صحافية واقية. وتوفيت شيرين أبو عاقلة صباح اليوم متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين. أخبار قد تهمك

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