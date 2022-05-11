اخبار الخليج – طلبة مقرر الزخرفة الإسلامية بجامعة البحرين يعرضون 13 منتجاً مبتكراً

محمد بن مسعود - الدمام - أقام طلبة مقرر الزخرفة الإسلامية في جامعة البحرين معرضاً لمنتجاتهم تضمن ثلاثة عشر منتجاً مبتكراً تنوع بين الإكسسوارات المنزلية، ومنتجات الأزياء.

ورعت مؤسسة إم سكوير هوم للتأثيث، المعرض الذي وسم بعنوان: «هجينة» بحضور ورعاية رئيس جمعية التراث المعماري الإماراتي المهندس رشاد محمد بخش، ومجموعة من المحكمين، من مهندسين وفنانين بحرينيين.

وأكدت عميدة كلية الهندسة في جامعة البحرين الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، أهمية مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، لعرض إمكانات الطلبة، وإكسابهم الخبرة التصنيعية اللازمة، لتحقيق أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس ومبتكر يناسب السوق المحلية، مقدمة شكرها لمؤسسة إم سكوير هوم للتأثيث، لدعمها المتميز للمعرض، واحتضانه مدة ثلاثة أيام لاستقبال الزوار، مؤملة أن يدوم هذا التعاون، الذي يسهم في تطوير مهارات الطلبة وصقلها، ويساعد على حفظ الهوية.

وأشارت عضوة هيئة التدريس في قسم العمارة والتصميم الداخلي في الكلية مدرسة مقرر الزخرفة الإسلامية الدكتورة نهال علي المرباطي، إلى أن الفعالية – التي تقام في نسختها الثالثة وتعرضُ 14 مشروعاً جامعياً – تأتي لتعزيز مفهوم الحرف المهنية، عبر دمجها مع تقنيات حديثة، في سبيل تحقيق استدامة هذه الحرف التقليدية.

ورأى رئيس جمعية التراث المعماري الإماراتي رشاد بخش، أن «المشاريع الطلابية من شأنها تحقيق آلية الربط بين التراث والمعاصرة، فلا بد أن يكون التراث حياً وقابلاً للتجديد، ليتعاطى معه الشباب بصورة مرنة، مع الإبقاء على هويتهم، وخصوصيتهم الحضارية».

ولفت عضو لجنة التحكيم المهندس عبدالله الكندري، إلى جوانب تقنية اتخذها الطلبة أثناء معالجتهم لمفهوم تصنيع الحرف، ليؤكد أهمية دمج التحف بتقنيات تصنيعية جديدة، وبآليات رقمية، وثلاثية الأبعاد، في سبيل تحقيق المواءمة بين روح التراث، وأحدث التقنيات، بأنماط مبتكرة.

من جانبها، أعربت المُحَكِّمة معصومة كروف، من مؤسسة إم سكوير هوم عن اعتزازها بالمشاريع التي قدمها الطلبة، الذين تمكنوا خلالها من دمج التراث في مختلف الأدوات المحلية، مؤكدة على أهمية خلق منصات مبتكرة للشباب، تدعمهم وتوفر لهم الإمكانات التي من شأنها أن تفتح لهم آفاقاً جديدة.

وأبدت الطالبة المشاركة في المعرض أبرار الناصر سعادتها لعرض مشروعها في معرض إم سكوير هوم، وقالت: «من الجميل أن تأخذ مؤسساتنا التجارية مبادرة دعم الطاقات الشبابية وتشجيعها، لخوض مسار سوق العمل»، مضيفة أنه «من الملهم أن نعرض مشروعنا في موقع أسسته سيدة أعمال، كانت يوماً من الأيام في موقعنا الآن على مقاعد الدراسة الجامعية، لتخطو خطواتها نحو النجاح والتميز».