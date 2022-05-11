تعمل بنظام آليّ متزن.. 250 مظلة تغطي ساحات المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة شَهِدَ المسجد النبوي الشريف على مدار تاريخه، العديد من التوسعات المتعاقبة التي تسمح بزيادة عدد قاصديه وزواره. وتشهد ساحات المسجد 250 مظلة تغطيها بالكامل تقريبًا، تعمل بنظام آلي متزن، تقي من حرارة الشمس ومن الأمطار. أخبار قد تهمك

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