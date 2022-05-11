رصاص الجيش الإسرائيلي يودي بحياة الصحفية “شيرين أبو عاقلة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أودت رصاصة الجيش الإسرائيلي بحياة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها المباشرة لاقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا الإخبارية، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين والطواقم الصحفية أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.
وأضافت أن الجنود الإسرائيليين حاصروا أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.
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