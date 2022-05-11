السفير الحربي يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جامايكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جامايكا، لفخامة الرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا.
ونقل السفير الحربي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب جامايكا بالمزيد من التقدم والرخاء.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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