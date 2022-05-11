المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 يواصل عقد فعالياته في يومه الرابع

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 عقد فعالياته المختلفة، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشهد اليوم الرابع والأخير من المؤتمر عقد ورش عمل متخصصة، تتناول جوانب التعليم بجميع مستوياته، إضافة إلى أفضل الممارسات في جودة مخرجاته والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، والتمويل والاستثمار في التعليم، بدءًا من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.

ويجمع المؤتمر 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد (110 جهات عارضة محلية، 152 جهة عارضة دولية)، إلى جانب 180 متحدثاً ومتحدثة في الجلسات والورش، مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المسهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم، وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وذلك في 131 ورشة عمل، و11 جلسة.

ويشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية من 23 دولة، بوجود أكثر من 54 جامعة أمريكية، وما يزيد على 50 جامعة بريطانية، كما تشارك فيه الجامعات السعودية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبوها، ومديرو التعليم والمتخصصون في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.