رئيس جامعة المجمعة: المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب بين الجامعات المحلية والعالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، في ثنايا مشاركة الجامعة بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم (ICEE2022)، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لنقل الخبرات والتجارب بين الجامعات المحلية والعالمية.
وأضاف أن الجامعات استفادت من المعرض في جميع جوانبه من خلال توقيع الاتفاقيات التي تعد أحد الجوانب المهمة لتبادل الخبرات بين الجامعات والمعرفة فيما بينها، مبينًا أن ما شهده المؤتمر من إقامة جلسات حوارية وورش عمل متنوعة من شأنها أن تواكب ما يشهده قطاع التعليم بالمملكة من تطور وتقدم وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
وأشاد بما شهده المعرض المصاحب للمؤتمر من حضور كبير من الطلاب والطالبات والاستفادة مما يقدمه المشاركون فضلاً عن أخذ المعلومات من مصدرها فيما يخص القبول، إضافة إلى الجهات الخارجية التي يمكن للطلاب أن يستفيدون منها.
وأضاف أن الكلية التطبيقية بجامعة المجمعة التي تعد إحدى الكليات النوعية التي ستستهدف خريجي القطاع الخاص، تقدم 10 برامج أكاديمية تواكب رؤية المملكة 2030 م.
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