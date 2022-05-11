رئيس ديوان المظالم يوجه بتشكيل فريق عمل لدراسة تحويل جميع المحاكم الإدارية إلى محاكم رقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وجّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم رقمية تقوم بكامل أعمالها وتنجز جميع التعاملات والإجراءات القضائية بشكل رقمي متكامل.
ويتولى الفريق إعداد دراسة التحول الرقمي خلال مدة ستين يوم عمل، وعليه سيقوم فريق العمل المكون من نخبة من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم؛ برفع كل ما يتوصل إليه حيال ذلك من مرئيات واقتراحات.
وكان ديوان المظالم قد الخليج 365 هذه الخطوة في بداية الربع الثالث من العام الهجري الحالي بإطلاق أول محكمة رقمية بكامل أعمالها وتعاملاتها، وهي المحكمة الإدارية الرقمية بوادي الدواسر.
ويتطلع ديوان المظالم بذلك مع ما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة إلى اختصار الجهد والوقت وتوفير المقدرات في جميع ما يقوم به من مهام، وما يقدمه من خدمات، وما ينشده من عدالة ناجزة بجودة وكفاءة.
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