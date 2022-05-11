الزمالك يخسر أمام إنبي وسيراميكا يفوز على الجونة في الدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض خسر فريق الزمالك أمام ضيفه فريق إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة, رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري.

وفي منافسات الجولة ذاتها, تغلب فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

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