محمد بن مسعود - الدمام - المناطق:الرياض
أثارت قضية توقيع لاعب الهلال، الدولي محمد كنو، لغطا كبيرا في الوسط الرياضي، واختلاف في وجهات النظر بين الرياضيين والقانونيين، فهناك من يرى أن اللاعب أخل بعقده مع النصر، وأن العقوبة التي أوقعت بحقه من قبل غرفة فض المنازعات صحية وسليمة، وأن استئناف الهلال أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي لن يأتي بجديد، وسيتم تأييد قرارات المنازعات، فيما يرى البعض الآخر أن توقيع اللاعب للهلال ليس ضمن الفترة المحمية من عقده مع النصر، إنما هو توقيع لناديين مختلفين في آن واحد.
تفاد
جاء استئناف الهلال على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات، لتفادي عقوبة المنع من التسجيل بالدرجة الأولى، كون توقيعه مع اللاعب لم يكن في الفترة المحمية لعقد اللاعب مع المنافس التقليدي النصر، وكذلك لعدم تحمل المبلغ المالي الكبير الذي فرض على اللاعب والهلال، وهو ما أكده عدد من القانونين.
توضيح
شدد القانوني محمد الدويش، على أن قضية محمد كنو، توقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد، مشيرا إلى أن الفقرة 5 من اللائحة لا تنطبق على قضية كنو، إلا إذا بدأ كنو مع النصر ودخل في الفترة المحمية، وسجله الهلال بعقد جديد، وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي على تويتر «الفقرة 5 لا تنطبق إلا إذا بدأ عقد كنو مع النصر ودخل الفترة المحمية، وسجّله الهلال بعقده الجديد وهذا لم يحدث».
أخبار قد تهمك
وتابع «حتى الآن قضية إنهاء عقد لا وجود لها، فكنو في الهلال وعقده مستمر معه وعقده مع النصر لم يبدأ، القضية الحالية التوقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد».
-قضية كنو توقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد
-اللاعب لم يدخل الفترة المحمية لعقده مع النصر
-الدولي أخطأ بتوقيعه لناديين في آن واحد
-الهلال يأمل في تفادي المنع من التسجيل
قد يهمك أيضاً :-
- قفزا من الطابق العاشر.. انتحار عروسين في مصر بعد زفافهما بساعات قفزاً من "الطابق العاشر"
- العناية بالأسنان تقلل من احتمالية دخول مرضى السكري إلى المستشفى
- خبير اقتصادي: الفشل الأمريكي في الضغط على الدول العربية النفطية وراء” نوبك”
- علماء يحددون دواء جديدا يوقف تكرار نمو أورام الدماغ الأكثر عدوانية
- 5 “علامات حمراء” تدل على وجود عدوى قاتلة
كانت هذه تفاصيل خبر عقد كنو مع الهلال خارج المحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.