رسميًا: أرامكو السعودية تتجاوز أبل و تُصبح أعلى شركة قيمة سوقية في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تصدرت عملاق النفط “أرامكو”، شركات العالم قيمة سوقية بعدما أزاحت شركة أبل عن الصدارة وارتفع سهمها إلى 46.2 ريال. حيث تجاوزت‏ “أرامكو”، شركة أبل وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة 2.464 تريليون دولار كما استفادت شركة أرامكو السعودية، من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل أخيراً. وتضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا. أخبار قد تهمك

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