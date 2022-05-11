مختص عقاري يكشف مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المختص في التمويل والاستثمار العقاري “إبراهيم الصحن” عن توقعه بشأن القوة الشرائية للأفراد بعد ارتفاع أسعار الفائدة ومدى تأثير القروض العقارية على ارتفاع أسعار العقار .

وقال خلال مداخلة في برنامج البورصة العقارية :” لا أعتقد أن التأثير كبير إلا إذا حصل ارتفاع أكثر ، لأن ارتفاع نسبة الفائدة من 2,5% إلى 3% تقريبا سيقلل القدرة الشرائية بمقدار 9% “.

وأضاف :”حتى بارتفاع معدلات الفائدة قبل جائحة كورونا والتي وصلت إلى أعلى من هذه المستويات اليوم ، كان هناك إقبال كبير في 2019 “. لافتا إلى أن التأثير لن يكون كبير وسيكون فقط في خفض القوة الشرائية للشخص لأن الربح سيكون أكبر من حجم القسط الذي يدفعه ،فبدلا من أن يبحث عن فيلا 300 متر سوف يبحث عن200 متر .