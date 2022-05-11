محمد بن مسعود - الدمام - هيفاء وهبي تصدم الفنانة ياسمين صبري بأول تعليق بعد طلاقها من أبو هشيمة .. والجمهور: كيد النساء!

بات خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عقب زواج استمر لعامين، واحد من الأخبار التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما سويًا.

ومع انتشار خبر انفصال ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خاصة إنها الزوجة السابقة للأخير.

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أول ظهور لـ هيفاء وهبي عقب انفصال ياسمين صبري

واليوم، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور خلال تواجدها بباريس.

وظهرت الفنانة اللبنانية، بإطلالة كاجوال، مرتدية بليزر أسود، مع بنطلون منقوش بلوني الأسود والأبيض، مع «كاب» ونظارة شمسية وحذاء رياضي.

ولم ترفق الفنانة هيفاء وهبي، تعليقات سوى وجه تعبيري لـ«قُبلة».

وأثارت القبلة والصورة التي كانت جريئة ضجة في مواقع التواصل وقال بعضهم إن هيفاء عبرت عن سعادتها بانفصال الطرفين خاصة وان ياسمين كانت السبب في انفصال هيفاء عنه، وقال أحد المعلقين: هذا هو كيد النساء!