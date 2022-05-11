سفارة السعودية في الرباط تكشف آخر التطورات حول السعودي التائه في المغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تحدث سفير المملكة في المغرب عبدالله الغريري، عن بداية دخول الشاب السعودي التائه للمغرب، وحقيقة فقدانه الذاكرة.

وقال “الغريري” خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” : ” أخبرني والد الشاب السعودي التائه أنه سافر للمغرب للسياحة لمدة شهرين”، لافتا:”الشاب السعودي التائه أجبر على البقاء بسبب حالة الحجر على الأجواء في المغرب الذي تم في شهر ديسمبر ويناير الماضي واستمر بوجوده حتى بعد فتح الأجواء في فبراير الماضي”.

وأشار:”يبدو أن المواطن عانى من بعض المشاكل الصحية، ولكنه لم يرجع لسفارة المملكة في المغرب ولم يتصل علينا ولم يبلغنا أنه بحاجة للمساعدة”.

ولفت:” تبين أن المواطن السعودي التائه لم يعاني من مشاكل صحية وذلك بعد الكشف عليه”، مبينا أنه كان يتكلم بشكل طبيعي أثناء تواجده في السفارة ولكن ذاكرته لم تساعده.

فقدانه الذاكرة

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وحول فقدانه الذاكرة، أوضح:”في الحقيقة فيه تشتت ذهني من ناحية دقة المعلومات، فأحيانا يتذكر أشياء ولا يتذكر أخرى”، مبينا:”أعطانا أسماء لعائلته واتضح أنها حقيقة لأفراد العائلة”.

واختتم سفير المملكة في المغرب:” المواطن التائه في المغرب كان يتواصل مع عائلته على فترات متقطعة”.