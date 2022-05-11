مؤلفة رواية «كيف تقتلين زوجك» تعترف بقتل زوجها!

محمد بن مسعود - الدمام - اعترفت الروائية الرومانسية في ولاية أوريغون نانسي كرامبتون، والتي ألّفت رواية «كيف تقتلين زوجك» بإطلاق النار على زوجها بالخطأ، وفقًا لما ذكره المدعي العام مقاطعة مولتنوماه، ولاية أوريغون.

قال النائب الأول للمدعي العام، إن نانسي كرامبتون بروفي (71 عامًا)، المتهمة بقتل زوجها، تناولت تفاصيل إطلاق النار مع نزيلة كانت تعيش معها في الزنزانة، وفقاً لموقع «فوكس نيوز» الإخباري. وزعم أن كرامبتون قتلت زوجها دانيال بروفي (63 عامًا) في 2 يونيو 2018.

ووفقًا للسلطات، يُعتقد أنها ارتكبت جريمة القتل بسبب مشاكل مالية وشيكة، وكانت في احتياج إلى سحب بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 1.5 مليون دولار، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

واعترفت كرامبتون بقتل زوجها بالخطأ لزميلتها في الزنزانة، والتي أدلت بشهادتها للمحكمة.