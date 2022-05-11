محمد بن مسعود - الدمام - في بداية تؤشّر على الحياة الزوجية التي سترافقهما طيلة حياتهما، بدأ عروسان تركيان حاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو في حفل زفافهما بضربة خاطفة من العروس أوقعت العريس أرضًا، لكنها كانت حركة ودّية تُنبئ بالحب وبالحياة الزوجية القادمة.
وفي التفاصيل، افتتح زوجان تركيان من منطقة دينيزلي حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو حفل زفافهما بعرض رياضي لفنون القتال، مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح، التي تعتبر تقليدًا لبدء باحتفال الزواج. وقامت العروس، التي تعمل كمدرّبة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم عرض قتالي، أقدمت خلاله على طرح العريس، الممارس الهاوي للرياضة، أرضًا في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها بالتصفيق الحار. وحاز مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي على إعجاب ناشطي مواقع التواصل الذين تداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع منشورات تشير إلى الترحيب «بالبداية الموفقة للعروس» في حياتها الزوجية.
قد يهمك أيضاً :-
- مؤلفة رواية «كيف تقتلين زوجك» تعترف بقتل زوجها!
- شركات كندية تسمح بمرافقة الكلاب للموظفين
- النظرة الجمالية تحول أمريكية الى مليونيرة
- زوجان يفضّلان العيش على متن السفن بدلاً من اليابسة!
- الجيش اليمني يرصد 89 خرقاً حوثياً للهدنة في 24 ساعة
كانت هذه تفاصيل خبر عروسان يبدآن حفل زفافهما بمبارزة على الحزام الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.