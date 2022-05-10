شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: لا رسوم جمركية على المركبات بعد دفعها بإحدى دول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه إذا تم دفع رسوم جمركية على المركبة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي فلا يتم دفعها مرة أخرى عند استيرادها للمملكة، وفق عدد من الاشتراطات.

وقال الهيئة عبر "تويتر": " لا يتم احتساب رسوم جمركية على المركبات التي تم دفع رسومها فـي إحـدى دول مجلس التعاون الخليجي حسب نظام المقاصة".

وبينت أن ذلك يكون فق الشروط التالية: ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرا، وتوفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.

وأكدت ضرورة موافقة الهيئة على تقييم المركبة مـن المنفذ الأول، وفـي حـال تعذر ذلـك يـتـم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.