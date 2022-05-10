شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك التنمية» يحذر من الإعلانات المضللة عن التمويل في وسائل التواصل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر بنك التنمية الاجتماعية المواطنين من الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ مؤخراً انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل بمقابل مالي من بنك التنمية الاجتماعية بطرق غير نظامية خارج قنوات التمويل الرسمية المعتمدة من البنك.

ويحذر البنك من الترويج لهذه الإعلانات المضللة ويؤكد بأن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، وذلك عبر موقع البنك الالكتروني www.sdb.gov.sa . بالإضافة إلى خدمة استقبال المكالمات عبر مركز الاتصال الموحد 920008002 ، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر [email protected]، وفي حال الحاجة إلى المزيد من المعلومات أو الدعم يمكن للعميل مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة .