شكرا لقرائتكم خبر عن دعم ألف مربية أغنام.. مبادرة تعزز مشاركة المرأة بمجال الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزويد المستفيدين بالأدوات اللازمة لبدء المشاريع

تأهيل المربين لصناعة المنتجات والتحسين الوراثي

تعريف باقتصاديات التغذية وصناعة مكعبات الأعلاف

تسويق المنتجات الأساسية والثانوية وإدارة المخلفات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مبادرة تستهدف تدريب ألف سيدة على تربية الأغنام، إضافة إلى 4 آلاف مربٍ بمناطق المملكة كافة، من خلال تقديم ساعات تدريبية مبسطة تتوافق مع خبرات وقدرات المربين، لرفع كفاءتهم في تربية الأغنام ودعمهم بممكنات تساعدهم في تربيتهم للماشية والصناعات المرتبطة بها.

تمكين وتأهيل

وأوضح مدير الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بالوزارة د. العربي العميم أن المبادرة تهدف إلى تمكين وتدريب وتأهيل المربين والمربيات بالأدوات والدورات والممكنات لمساعدتهم على أداء عملهم وفق معايير تحقق لهم العوائد المناسبة من حيث العمل والإنتاج والتسويق لمنتجاتهم، وذلك من خلال تسجيلهم في الرابط الخاص بمشروع تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية «الأغنام» من الجنسين.

تدريب نوعي

وأضاف إن المبادرة تستهدف 1000 مربية، و4 آلاف مربٍ، بمجموع 5 آلاف مستفيد، عن طريق إلحاقهم بدورات تدريب نوعي وفق إمكاناتهم وقدراتهم في عدة مجالات منها الإدارة الإدارية والفنية لمشاريع تربية الأغنام، وتهدف المبادرة لتعزيز دور المرأة في تربية الأغنام وصناعة المنتجات الريفية، وتسويق منتجات مشاريع الأغنام الأساسية والثانوية، واقتصاديات التربية والإنتاج، والتغذية، والتناسل، والرعاية الصحية، ورعاية المواليد، والمخلفات البيئية للمشاريع والإدارة الفنية للقطعان، والتحسين الوراثي.

التقنيات اللازمة

كما تشمل المبادرة تزويد المستفيدين والمستفيدات بالمعلومات حول الأدوات والتقنيات الحديثة اللازمة للتربية بمشاريع الأغنام، والنقل والتوزيع، وإنتاج وتصنيع المنتجات لمشاريع الأغنام والمنتجات الريفية، والتعريف والتدريب على أعمال الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية ودورها في القطاع، وتصنيع مكعبات الأعلاف، وصناعة منتجات الأغنام «ألبان، زبادي، سمن، جبن، صوف، جلود.. وغيرها»، إضافة إلى أدوات جز الصوف، وتقليم الأظلاف، والحلب، والتحصين، والترقيم، ورش الأغنام، وفحص الحمل والخصوبة، والتلقيح الاصطناعي، والروث واستخداماته.

خدمات بيطرية

وبيّن العميم أنه يتم دعم المستحقين بعد اجتيازهم الدورات والتدريب والتأهيل بالممكنات والأدوات، التي يحتاجون إليها وفق العمل، الذي يمارسونه سواء للمربي أو المربية ومنها أدوات جز الصوف، وأدوات طحن وكبس الأعلاف، أدوات دباغة الجلود، وأدوات الأظلاف، وأدوات حلب الماشية، وأدوات التحصين، والحقن والتجريع، إضافة إلى الترقيم، ورش الأغنام، وأدوات فحص الحمل والخصوبة، وميزان الأغنام، وأدوات التلقيح الصناعي، وصناعة مشتقات الحليب، وأدوات كبس الروث واستخداماته «مسار فرز وتثبيت هيدروليكي متنقل»، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية.

مجالات التدريب

وتشمل الساعات التدريبية 27 مجالا تأهيليا، تتوافق مع اهتمامات المربين، وبعد اجتياز الساعات التدريبية يتم الدعم من خلال 17 نوعا من الأدوات، التي تُمكن المربين من أداء مهامهم وفق احتياجاتهم واهتماماتهم.