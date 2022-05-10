شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. «الصرف الصحي» مطلب عاجل لـ«شراع العزيزية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبَّر عدد من سكان حي الشراع بعزيزية الخبر عن استيائهم من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بالحي، وما ينتج عنه من تجمعات المياه، وتكون المستنقعات، التي تخلق بيئة مناسبة لانتشار البعوض والحشرات والحيوانات الضالة، إضافة إلى ما تسببه أعمال المشروع من تشوه بصري، مطالبين شركة المياه الوطنية بسرعة إنجاز المشروع الذي يعد أحد مشروعات البنية التحتية المهمة.

أكد المواطن طارق الزهراني تقديره للجهود التي تبذلها شركة المياه الوطنية التي تعمل على مشروع الصرف الصحي، إلا أنه وصف في الوقت نفسه ما يعيشه سكان حي الشراع بـ «المعاناة الحقيقية»، جراء عدم اكتمال المشروع، ومطالب الأهالي المستمرة بالتدخل العاجل لعلاج أسباب التأخير.

وأضاف: تمديد الأعمال في ظل وجودها مجاورة لمنازلنا، والتي دائما ما تنتج عنها انفجارات للمياه، وكذلك وجود محطة وموقع تفريغ للمياه أشبه بالخزان الصغير، تشكل تجمعات للمياه تتحول مع الوقت لمستنقعات، تتكون على إثرها أسراب الذباب والبعوض، وتجمعات الكلاب الضالة الخطيرة، بخلاف الأصوات المزعجة للمولدات على مدار الساعة.

وأكد الزهراني أنه سبق لأهالي الحي أن طالبوا المسؤولين بالتدخل لحل تلك المشكلة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، متابعا: فأنا أسكن هنا منذ ما يقارب الأربع سنوات والحالة كما هي عليه، وكل ما نطالب به هو سرعة إنجاز مشروع الصرف الصحي، وإزالة أعمال التمديد المزعجة التي تسبب لنا الأذى، إضافة لما تشكله من مخاطر على الأطفال الذين لا يستطيعون حتى الخروج أمام منازلهم.

إزعاج وتلوث

صعوبة التنقل بالشوارع

أشار المواطن ناصر القحطاني، إلى أنه يسكن في حي الشراع منذ نحو أربع سنوات، موضحا أنه طوال تلك المدة هو وسكان الحي يمنون أنفسهم باكتمال الخدمات في هذا الحي، ومنها مشروع الصرف الصحي، الذي أصبح عائقا لاستكمال بقية بعض المشروعات المهمة المرتبطة، وبينها أعمال الرصف والتشجير.

واستطرد: عرقلة انتهاء مشروع الصرف تمنح للجهات المعنية المبرر لعدم إتمام بقية أعمال الخدمات والبنية التحتية، مؤكدا أن أهالي الحي يعيشون معاناة ومخاطر كبيرة جراء هذا التأخير، نتيجة ما يترتب عليه.

عوائق مرورية

قال المواطن سليمان شراحيلي: ما زلنا نواجه في حي الشراع مشكلة تأخر إنجاز مشروع الصرف الصحي، والذي يعتبر عائقا مهما ورئيسيا في عدم الانتهاء من مشروعات بنية تحتية أخرى مترتبة عليه، موضحا أن جزءا مهما من المعاناة يتمثل في حال الشوارع التي يصعب المرور عليها، لوجود أعمال.

وأضاف أن الوضع يصبح أكثر سوءا، خاصة مع هطول الأمطار حيث تتحول الشوارع إلى تجمعات للمياه ووحل يعوق المرور والحركة كثيرا، ويتسبب في مخاطر على المارة، إضافة إلى تعطيل أعمالهم، مطالبا المسؤولين بالعمل على الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في أقرب وقت، لما يمثله ذلك من أهمية لارتباطه بأعمال الرصف والتشجير وغيرها من المشروعات المهمة لسكان الحي.

قالت شركة المياه الوطنية - القطاع الشرقي لـ (اليوم): نسعى جاهدين في حي الشراع بعزيزية الخبر في إنجاز أعمالنا البيئية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الخط الناقل للصرف الصحي بالعزيزية بمحافظة الخبر، وجار العمل على الاستلام الابتدائي للمشروع، وفي الوقت ذاته نعمل على مشروع آخر لتوسعة شبكات صرف صحي لمخطط ٢/٩٢ بمحافظة الخبر، بقيمة بلغت (23) مليون ريال، وشارف المشروع على الانتهاء بوصوله لنسبة إنجاز بلغت 97 % بإجمالي أطوال شبكات يقدر بـ 37 ألف متر.

المياه لـ ^ : العمل جار على الاستلام الابتدائي للمشروع

تراكم المخلفات

وصف المواطن محمد الدويني مشهد أعمال المشروع الخاص بالصرف الصحي في حي الشراع، بـ «التشوه البصري المزعج»، متابعا: فالمشهد لا يدل على أن هناك مشروعا ينفذ، وإنما تراكم لبعض المعدات والمخلفات، ووجود لعدد من الإطارات في منظر ومشهد غريب في حي يشهد إقبالا كبيرا على البناء وزيادة مطردة في عدد السكان.

وأعرب عن أمانيه أن يستجيب المسؤولون لأصواتهم المطالبة بسرعة الانتهاء من المشروع، لإزالة هذا التشوه البصري الذي يعتبر أيضا معوقا للحركة في الحي، محذرا من ظاهرة عدم وجود بعض الأغطية الحديدية الخاصة بالصرف الصحي، والتي تمثل خطرا على الأطفال الصغار.