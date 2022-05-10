جامعة الأميرة نورة توقع 11 شراكة عالمية ومحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 11 مذكرة تعاون وتفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث وقعت رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى مذكرات لبرامج تنفيذية مع «جامعة دندي»، و»جامعة غلاسكو»، و»جامعة إكسيتر»، و»جامعة ستر إثكلايد»، و»جامعة نيوكاسل»، إضافة إلى توقيع عقد خدمات مع «جامعة سوانزي» لتقديم برنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار. وعلى جانب المذكرات المحليّة، وقعت معالي الدكتورة العيسى، مذكرة تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد، واتفاقية تبادل مؤشرات الأداء للمقارنة المرجعية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى مذكرة تعاون مع جامعة عفّت. أبرز مجالات الشراكات: • العمل على تطوير مشاريع بحثية وتعليمية مشتركة. • التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية. • تقديم البرامج والدورات والمحاضرات والملتقيات التدريبية المشتركة. • تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات علمية وتطويرية. • التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي. • التشارك في أنشطة مقارنة الأداء المؤسسي أو البرامجي.

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