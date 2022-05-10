توقيع 5 شراكات دولية لتصميم المحتوى التعليمي

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وشملت الاتفاقيات التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور منصور بن سلمه مع شركات ماغروهيل، وبيناري لوجيك، وسينغيج، وأوكتيفو، وتي تي آر أو، الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في بناء وتصميم المحتوى والخدمات والحلول الالكترونية والتطوير المهني، ومشاركة المعرفة والتجارب المميزة مع الخبرات الدولية في تقديم حلول ومنتجات جديدة تسهم في تطوير العملية التعليمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة تطوير للخدمات التعليمية شراكات استراتيجية مع 5 بيوت خبرة دولية للشراكة في مجالات بناء وتصميم المحتوى التعليمي وابتكار الخدمات والحلول الالكترونية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر والمعرض الدولي 2022 بالرياض.وشملت الاتفاقيات التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور منصور بن سلمه مع شركات ماغروهيل، وبيناري لوجيك، وسينغيج، وأوكتيفو، وتي تي آر أو، الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في بناء وتصميم المحتوى والخدمات والحلول الالكترونية والتطوير المهني، ومشاركة المعرفة والتجارب المميزة مع الخبرات الدولية في تقديم حلول ومنتجات جديدة تسهم في تطوير العملية التعليمية.

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