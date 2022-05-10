التعليم: 200 ألف تعديل على المناهج لحمايتها من التطرف

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وأضاف، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن «هدف وزارة التعليم خلق مناهج تعليمية آمنة فكريا ولا تعرض طلابنا لاختطاف التيارات المتطرفة والاختراق الفكري، وخلق مناهج تعزز الانتماء للوطن وتعزز القيم الإسلامية السمحة».وأوضح أن هناك برامج موجهة للمعلمين وكذلك لأساتذة الجامعات، وأن الكتب التي عليها ملاحظات فكرية تتعامل معها الوزارة من أجل خلق حصانة فكرية في البيئات التعليمية ومن أجل ضمان السلامة الفكرية بالمدارس والجامعات، فالهدف هو صنع مواطن سعودي يعتز بهويته الوطنية ويكون قادرا على المنافسة العالمية.
وكانت الوزارة أسست المركز عام 2017 ونقلت برامج «فطن» و«حصانة» و«التوعية الإسلامية» إليه، وذلك تحقيقا للسياسة العليا للمملكة في المحافظة على الهوية الوطنية وحماية الطلاب والطالبات من التطرف وتعزيز الوسطية وحماية المناهج التعليمية من أي اختراق.
أهم أهداف المركز:
المحافظة على الهوية الوطنية المتعايشة مع المتغيرات الحياتية
المحافظة على القيم الإسلامية المعتدلة والعربية الأصيلة
ترسيخ المبادئ الوطنية، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وقياداته
بناء قاعدة مؤسساتية للتعامل مع الأفكار الدخيلة وغيرها
تحصين المجتمع الجامعي من الأفكار المتطرفة وزيادة الوعي
نشر وتعزيز رؤية المملكة في محاربة الإرهاب والفكر الضال
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