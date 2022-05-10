«الأمان الأسري» يحذر من التنمر بعد العودة للمدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع عودة الطلاب للمدارس بعد إجازة عيد الفطر، حذر برنامج الأمان الأسري من «التنمر»، وعرفه بأنه عنف متعمد من قبل فرد أو جماعة تجاه الشخص نفسه بصورة متكررة لفترة طويلة، بحيث يكون هناك فرق في القوة والسلطة بين المتنمر والضحية.

وحدد البرنامج 4 أسباب للتنمر، وهي الطبيعة العدوانية للمتنمر والرغبة في لفت الانتباه وحب الاستعراض، إلى جانب ضعف الشخصية والانهزامية للمتنمر عليه، وكذلك التذبذب الأسري في اتخاذ القرارات والتساهل أو القسوة في التربية، إلى جانب غياب أو ضعف دور المعلمين في ضبط السلوك الطلابي في البيئة المدرسية.

وأظهرت دراسة مسحية أجراها البرنامج أن الذكور والمراهقين من عمر (17 - 18 سنة) هم الأكثر استعدادا لاستخدام خط مساندة الطفل لطلب المساعدة، بالإضافة إلى الذين تعرضوا لسوء معاملة أو إهمال في السابق.

أشكال التنمر







التنمر اللفظي



التنمر النفسي



التنمر الجنسي



التنمر الاجتماعي



التنمر المادي



التنمر الالكتروني



إرشادات للوقاية من التنمر





تعزيز ثقة الطفل بنفسه والقدرة على التعبير عما بداخله



تدريب اليافعين على مهارات حل المشكلات



يجب أن يكون الوالدان والمعلمون قدوة حسنة



مناقشة الأطفال عما يرونه من مشاهد عنف مرئي



الأكثر استعدادا لاستخدام خط مساندة الطفل

(17 - 18 سنة) 55 % الذكور

63.3 % 44.5 % الإناث

(15 - 16 سنة) 36.3 %

9.9 % لم يتعرضوا