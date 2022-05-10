حفل غناء بالفصحى في رياض بوليفارد سيتي

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ويأتي هذا المهرجان الغنائي بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ليقدم الثقافة والترفيه وتجارب غامرة تعزز ارتباط الجمهور باللغة العربية، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع عبر قوالب إبداعية مبتكرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم مهرجان غنائي بعنوان «الغناء بالفصحى» على مسرح الفنان أبوبكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي خلال الفترة من 12-13 مايو، والذي سيحييه مجموعة من كبار المطربين العرب سيقدمون مجموعة من الأغاني والقصائد المغناة بالفصحى، وذلك احتفالا بتراث وغنى اللغة العربية الفصحى.ويأتي هذا المهرجان الغنائي بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ليقدم الثقافة والترفيه وتجارب غامرة تعزز ارتباط الجمهور باللغة العربية، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع عبر قوالب إبداعية مبتكرة.

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