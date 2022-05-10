شكرا لقرائتكم خبر حديقة الأمير ماجد بجدة تستقبل زوارها اليوم بفلكلور وعروض حية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها اليوم ضمن فعاليات موسم جدة 2022، وذلك بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، التي تناسب مختلف الأعمار.

وهيأت إدارة موسم جدة 2022 حديقة الأمير ماجد لتحتضن عددا من الفعاليات والعروض المتنوعة، حيث ستكون الحديقة مفتوحة مجانا لزوارها، وستشهد عروضا حية، وفلكلورا ثقافيا منوعا، وفعاليات ترفيهية للأطفال، ومتاجر للتسوق، ومنطقة كرنفال لعروض التحدي والألعاب، وتجربة بيت الرعب، كما ستشهد الحديقة كل يوم جمعة احتفالات ثقافية وعروضا فنية مشوقة.

وتضم الحديقة نافورة راقصة بطول 30م، وبازارا عالميا يعرض الكثير من الإكسسوارات والمنتجات المختلفة التي تعكس ثقافات الدول، ومناطق خدمات، ومناطق للمطاعم والمقاهي والخدمات الأخرى.

وتعتبر الحديقة أحد معالم مدينة جدة وتتميز بموقعها وسط المدينة، إلى جانب مساحاتها الخضراء الشاسعة وتنوع الخيارات الترفيهية فيها، وتعدد مواقع ممارسة الرياضات المختلفة التي تناسب الصغار والكبار.