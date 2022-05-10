شكرا لقرائتكم خبر حديقة الأمير ماجد بجدة تستقبل زوارها اليوم بفلكلور وعروض حية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهيأت إدارة موسم جدة 2022 حديقة الأمير ماجد لتحتضن عددا من الفعاليات والعروض المتنوعة، حيث ستكون الحديقة مفتوحة مجانا لزوارها، وستشهد عروضا حية، وفلكلورا ثقافيا منوعا، وفعاليات ترفيهية للأطفال، ومتاجر للتسوق، ومنطقة كرنفال لعروض التحدي والألعاب، وتجربة بيت الرعب، كما ستشهد الحديقة كل يوم جمعة احتفالات ثقافية وعروضا فنية مشوقة.وتضم الحديقة نافورة راقصة بطول 30م، وبازارا عالميا يعرض الكثير من الإكسسوارات والمنتجات المختلفة التي تعكس ثقافات الدول، ومناطق خدمات، ومناطق للمطاعم والمقاهي والخدمات الأخرى.
وتعتبر الحديقة أحد معالم مدينة جدة وتتميز بموقعها وسط المدينة، إلى جانب مساحاتها الخضراء الشاسعة وتنوع الخيارات الترفيهية فيها، وتعدد مواقع ممارسة الرياضات المختلفة التي تناسب الصغار والكبار.
كانت هذه تفاصيل خبر حديقة الأمير ماجد بجدة تستقبل زوارها اليوم بفلكلور وعروض حية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.