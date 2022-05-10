شكرا لقرائتكم خبر 22 مليون مصل بالمسجد النبوي خلال رمضان وأيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي 22 مليون مصل في رمضان المبارك وأيام عيد الفطر؛ فيما بلغ عدد الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه -رضي الله عنهما- 406,000 زائر من الرجال والنساء في الروضة.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن إجمالي عبوات زمزم الموزعة 4.5 ملايين عبوة، وإجمالي عدد الحافظات التي جرى تقديم مياه زمزم من خلالها 330,000 حافظة، وتوزيع قرابة 5 ملايين وجبة إفطار، وفرش أكثر من 25 ألف سجادة بين ثابت ومتغير يومي، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية 283 ألف مستفيد، و472 ألف مستفيد من مواقف السيارات، وإجمالي المستفيدين من خدمات كبار السن وذوي الإعاقة وسيارات الجولف والعربات 280 ألف مستفيد.

وأشار إلى أنه جرى تطوير خدمة إفطار الصائمين من حيث المواقع والإجراءات، وتغيير تكييف الروضة الشريفة بنوعية جديدة ومتطورة، وتخصيص مرافق دورات المياه للنساء إضافية في الساحات، والتعامل مع الزيادة الكبيرة لأعداد المصلين والزائرين وتعزيز الإيجابيات، والتحول الرقمي في الخدمات المباشرة للزوار بالتشغيل التجريبي ومنها الخدمات الذكية التالية: إفطار الصائمين، والاعتكاف، والإرشاد المكاني (باركود الأبواب)، وتطوير تطبيق زائرون.

وأكد السديس أن هذه الجهود تأتي وفق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلا الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان وأن يجعلها شامخة عزيزة وذخرا للإسلام والمسلمين إلى يوم الدين.

إلى ذلك بلغ عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا للمدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام 1,542,960 معتمرا، غادر منهم 1,300,380 معتمرا، وتبقى 242,580 معتمرا بالمدينة المنورة حتى أمس الأول وفق تقرير أصدرته وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة.

وأظهرت الإحصائية أعداد المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة المنورة من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة هذا العام، الذين زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه.

أعداد المعتمرين الأكثر قدوما للمدينة المنورة خلال رمضان:

العراقيون 313,815

الباكستانيون 201,003

الإندونيسيون 171,898

المصريون 95,907