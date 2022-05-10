شكرا لقرائتكم خبر مركز القلب بطبية مكة يقدم خدماته التخصصية لـ58 معتمرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي 58 معتمرا من جنسيات مختلفة كانوا يعانون من أمراض القلب، حيث تنوعت الإجراءات الطبية حسب حاجة كل حالة ما بين عمليات قسطرة تداخلية وعمليات قلب مفتوح وعلاج دوائي.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين، أن غالبية المعتمرين غادروا بعد أن تلقوا الرعاية الصحية المناسبة، منوها بما يلقاه المستشفى من دعم من وزارة الصحة من خلال توفير كل الإمكانات والكوادر ذات التأهيل العالي لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.

فيما قدم مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدماته لأكثر من 3000 مستفيد بجميع أقسامه، والتي تهتم بخدمة المريض أولا من سكان منطقة مكة المكرمة وما جاورها، وكذلك من الحجاج والمعتمرين.

مركز صحة الجهاز الهضمي

