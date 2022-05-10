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مركز القلب بطبية مكة يقدم خدماته التخصصية لـ58 معتمرا

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي 58 معتمرا من جنسيات مختلفة كانوا يعانون من أمراض القلب، حيث تنوعت الإجراءات الطبية حسب حاجة كل حالة ما بين عمليات قسطرة تداخلية وعمليات قلب مفتوح وعلاج دوائي.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين، أن غالبية المعتمرين غادروا بعد أن تلقوا الرعاية الصحية المناسبة، منوها بما يلقاه المستشفى من دعم من وزارة الصحة من خلال توفير كل الإمكانات والكوادر ذات التأهيل العالي لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.

فيما قدم مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدماته لأكثر من 3000 مستفيد بجميع أقسامه، والتي تهتم بخدمة المريض أولا من سكان منطقة مكة المكرمة وما جاورها، وكذلك من الحجاج والمعتمرين.

مركز صحة الجهاز الهضمي


  • يقدم خدمات متطورة ومتقدمة نظير ما يمتلكه من أحدث الأجهزة
  • تفعيل برنامج لاستقبال الحالات المصابة بأورام الكبد
  • إنشاء وحدة مشتركة لمناقشة حالات المرضى واتخاذ القرار العلاجي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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