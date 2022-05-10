مركز القلب بطبية مكة يقدم خدماته التخصصية لـ58 معتمرا

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وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين، أن غالبية المعتمرين غادروا بعد أن تلقوا الرعاية الصحية المناسبة، منوها بما يلقاه المستشفى من دعم من وزارة الصحة من خلال توفير كل الإمكانات والكوادر ذات التأهيل العالي لتقديم خدمات صحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين.فيما قدم مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدماته لأكثر من 3000 مستفيد بجميع أقسامه، والتي تهتم بخدمة المريض أولا من سكان منطقة مكة المكرمة وما جاورها، وكذلك من الحجاج والمعتمرين.
مركز صحة الجهاز الهضمي
- يقدم خدمات متطورة ومتقدمة نظير ما يمتلكه من أحدث الأجهزة
- تفعيل برنامج لاستقبال الحالات المصابة بأورام الكبد
- إنشاء وحدة مشتركة لمناقشة حالات المرضى واتخاذ القرار العلاجي
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