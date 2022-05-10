تقنية الاهتزازات التحذيرية تخفض حوادث الطرق بنسبة 42%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع مستوى السلامة على الطرق اهتمت وزارة النقل بالخدمات اللوجستية بوضع تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق باعتبارها أحد المشاريع المهمة في إطار سعيها الدؤوب إلى المضي قدما في خططها وأعمالها لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأسهمت الوزارة وبشكل مباشر بالفعل في خفض إجمالي عدد حوادث الطرق بنسبة 42%، وتقليل عدد إصابات حوادث الطرق بنسبة 48%، فيما انخفضت الوفيات على الطرق إلى 13.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، متجاوزة المستهدف الذي وضع مسبقا لعام 2021 الذي كان يقدر بـ15 حالة، وهو الأمر الذي جعل الطرق أكثر أمانا، وحد من الخسائر البشرية والمادية التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.

وتكمن فوائد تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق في تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية، وبلغ مجموع أطوال الطرق التي نفذت هذه التقنية عليها أكثر من 56 ألف كلم.

يذكر أن المملكة حصدت المركز الأول عربيا في مؤشر استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، وذلك على صعيد مؤشر التنمية لدول مجلس التعاون، كما أن وزارة النقل نفذت العديد من مشاريع السلامة التي حققت خفض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية التي وقعت على طرق المملكة من خلال عدد من المشاريع منها مشاريع تحسين التقاطعات الخطرة ورفع مستوى السلامة على الطرق المفردة وإنارة التقاطعات التي تكثر عليها الحوادث الليلية، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

ما هي تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق؟

