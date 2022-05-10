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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس شؤون الأسرة من إساءة استخدام الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الطاقة الكهربائية نعمة في حياة الفرد والأسرة، لكنها تصبح نقمة على كل من يتهاون أو يهمل في احتياطات السلامة والتعليمات الواجب اتباعها. وحول مخاطر التوصيلات الكهربائية في المنازل، أشار المجلس إلى أن 35% من إجمالي الحرائق تحدث في المنازل وحدها، وأن 7% من تلك الحرائق سببها حوادث كهربائية. وقدم المجلس 4 نصائح مهمة للوقاية من أخطار الكهرباء. وسائل الوقاية من أخطار الكهرباء





تجنب استخدام التوصيلات رديئة الصنع



عدم تمديد الأسلاك الكهربائية تحت السجاد



تجنب تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها



إغلاق الأجهزة الكهربائية عند النوم أو الخروج



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