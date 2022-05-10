6 جمعيات مرخصة لخدمة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ينتظر أن يعلن عن الفرص التطوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن عن طريق المنصة الوطنية للتطوع، حددت 6 جمعيات مرخصة للعمل مع المنصة في الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن. في المقابل تهدف الأعمال التطوعية لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، ومساهمة ذلك في إبراز دور المملكة ومساهماتها في دعم مجالات العمل التطوعي، وصولا إلى مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى وصول عدد المتطوعين إلى مليون متطوع ومتطوعة. الجمعيات الـ6:





هدية الحاج والمعتمر



إكرام عابري السبيل



ضيافة المدينة المنورة



ضيوف مكة



الهدى لمساعدة الحجاج برابغ



وفادة التطوعية بالمدينة المنورة



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